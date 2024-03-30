Türk mayın avlama gemileri TCG Anamur ve TCG Amasra Yunanistan'ın Pire Limanı'nda

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait TCG Anamur ve TCG Amasra isimli mayın avlama gemileri, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 (SNMCMG-2) kapsamında Yunanistan'daki Pire Limanı'na geldi.

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Gemi komutanları, Türkiye Cumhuriyeti Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes tarafından Büyükelçilik kançılaryasında kabul edildi.

TCG Anamur ve TCG Amasra mayın avlama gemileri ve büyükelçilik personelinin katılımıyla Pire Türk Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Törenden sonra Büyükelçi Erciyes, Pire Limanı'nda TCG Anamur gemisini ziyaret ederek, burada düzenlenen iftar davetine katıldı.

Gemi komutanından geminin teknik özellikleri ve faaliyetleri hakkında bilgi alan Erciyes, ziyaretçi defterini de imzaladı.

Pire Türk Şehitliği, 1859'da Müslüman mezarlığı olarak kurulduktan sonra, mülkiyeti 24 Mart 1890'da Pire Belediyesi Osmanlı Devleti'ne devredildi.

Şehitlikte, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda esir olarak Atina'ya götürülen ve burada şehit olan Türk askerlerinin mezarları bulunuyor.