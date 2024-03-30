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LPG'li araç dolumu esnasında alev aldı: 3 kişi yaralandı!

LPG'li araç dolumu esnasında alev aldı: 3 kişi yaralandı!

Hatay'da LPG dolumu esnasında yanmaya başlayan araçtaki 3 kişi yaralandı.

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Yangın, Hassa ilçe merkezindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. 31 B 1653 plakalı Tofaş marka otomobil LPG dolumu esnasında alev aldı. Durumun fark edilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürülen yangında araçta bulunan H.Ç., H.T. ve R.K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Hassa ilçe devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangında araç kullanılmaz hale geldi.

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