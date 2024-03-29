Hakan Bayrakçı merakla beklenen İstanbul anket sonucunu açıkladı

14-28 Mayıs seçimlerini Cumhurbaşkanlığı 2. turu dahil gerçeğe çok yakın sonuçlarla ölçen SONAR araştırma sahibi Hakan Bayrakçı. 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarına ilişkin sonuncu araştırmasını açıkladı. Bayrakçı daha önce fark "4-5 puana çıkarsa" sonucun netleşeceğini söylemişti.

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Seçmenlerin sandık başına gitmesine iki gün kala SONAR kamuoyu araştırma şirketinin İstanbul seçim anketi sonuçları, şirketin sahibi ve yöneticisi Hakan Bayrakçı'nın X hesabından paylaşıldı: İmamoğlu önde.

Önceki seçimleri en yakın tahmin eden kişiydi

Bayrakçı'nın 14 ve 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 1. ve 2. tur sonuçlarını ve milletvekili genel seçimlerinde partilerin aldıkları oyları seçimlerden 10 gün önce gerçeğe çok yakın değerlerle tahmin etmiş olması dolayısıyla İstanbul 31 Mart öngörüleri haberciler ve iktidar ve muhalefet arasındaki yarışın sonuçlarını merak edenlerce bekleniyordu.

Bayrakçı daha önce CNN Türk'te katıldığı bir programda "Hata payının [yüzde] 2 olduğu ankette bir aday 41 diğer aday 43 ise başa başlar demektir" demiş; "Fark dört, beş puan üzerine [çıktığında]" sonucun netleşeceğini söylemişti.

SONAR'ın araştırmasında İstanbul seçmenine "31 Mart Pazar günü yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde ismini sayacağım partiler ve adaylarından hangisine oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi. İşte o anket ve çıkan sonuç...