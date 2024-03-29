Xabi Alonso gelecek sezon için kararını verdi!

Bayer Leverkusen'de, teknik direktör Xabi Alonso'nun gelecek sezon da takımın başın olacağı duyuruldu.

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Bundesliga'da namağlup lidersliğini sürdüren Bayer Leverkusen, teknik direktör Xabi Alonso’nun gelecek sezon takımının başında olacağını açıkladı.

Avrupa'da birçok dev takımın peşinden koştuğu Alonso, Leverkusen'in internet sitesinden yer alan açıklamasında "Buradaki herkes bana saygılı davrandı ve ben de tam olarak buna karşılık vermek istedim. Artık hepimiz hedeflerimize ulaşmak için tam gaz çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.