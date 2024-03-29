Kadim Dostlar Platformu seçim kararını verdi! Resmen duyurdular

"Kadim Dostlar Milli Görüş" grubu, 31 Mart'ta büyükşehirlerde AK Parti'yi destekleme ve özellikle İstanbul'da Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum'u destekleme kararı aldıklarını açıkladı.

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Türkiye, yerel seçimlere hazırlanırken, sivil toplum kuruluşları da çeşitli toplantılar düzenleyerek görüşlerini belirtmeye devam ediyor.

Milli Görüş hareketine mensup Kadim Dostlar Platformu üyeleri, İstanbul Üsküdar'daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi önünde düzenlenen basın açıklamasına katıldı.

Kadim Dostlar Platformu Başkanı Yakup Sucuoğlu, burada 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı Murat Kurum'a destek vereceklerini aktardı.

Sucuoğlu, eski başbakanlardan ve Milli Görüş hareketinin lideri Necmettin Erbakan'ın mirasına sahip çıkanlar olarak bir araya geldiklerini söyledi.

"MİLLİ GÖRÜŞ 1994'TE DE 'İSTANBUL EMİN ELLERE' DEMİŞTİ"

Erbakan liderliğinde 1969'da başlayan Milli Görüş hareketinin 55 yıldır ilkeli duruşuyla güçlü bir Türkiye ve birleşmiş bir İslam dünyası için gayret ettiğini belirten Sucuoğlu, şöyle konuştu:

Geçen bu süre zarfında Milli Görüş, inancımız ve milli menfaatlerimiz doğrultusunda birçok siyasi birliktelik yapmış, ümmet ve millet hayrına birçok hayırlı işleri başarmıştır. Bu çalışmaların neticesinde, Milli Görüş halkımızın teveccühünü kazanarak, 1994 yılında 'İstanbul Emin Ellere' diyerek Recep Tayyip Erdoğan'ı İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığına taşımıştır. Yıllar sonra devran dönmüş, iktidarlar değişmiş fakat Milli Görüş hala ülkemizin en değerli dünya görüşü olma özelliğini taşımaya devam etmektedir.

"TÜRKİYE'Yİ LİDER ÜLKE YAPMA YOLUNDA ADIM ATACAĞIZ"

Sucuoğlu, 31 Mart'ta verecekleri oylarla yolsuzluk ve beceriksizliğin önüne geçip Türkiye'yi lider ülke yapma yolunda adım atacaklarını dile getirdi.

"KADİM DOSTLAR MİLLİ GÖRÜŞ GRUBU OLARAK BÜYÜKŞEHİRLERDE AK PARTİ'Yİ DESTEKLEME KARARI ALDIK"

Türkiye'yi bölmek için bekleyen güçlere karşı duracaklarına dikkati çeken Sucuoğlu, şunları kaydetti:

Ülkemizin güneyinde terör devleti kurmak isteyenlerin nasıl bir telaşa girdiklerini ve Cumhurbaşkanımızın bu seçimden yenilgiyle çıkması için ne kadar büyük bir çaba içinde olduklarını sizler de takip ediyorsunuz. Ülkemizin bekası ve daha güçlü bir Türkiye için bizler de kurulan bu tezgahların ve dönen dolapların farkındayız. Bunun için 'Kadim Dostlar Milli Görüş' grubu olarak 31 Mart'ta büyükşehirlerde AK Parti'yi destekleme ve özellikle İstanbul'da Sayın Murat Kurum'u destekleme kararı almış bulunmaktayız.

"MİLLİ GÖRÜŞ, HİÇ KİMSENİN TEKELİNDE DEĞİL"

Yeniden Refah Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Mahmut Altunsoy ise Milli Görüş'ün hiç kimsenin tekelinde olmadığını belirterek, 31 Mart'taki seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında duracaklarını kaydetti.

"BİZANS'IN TORUNLARINI MUVAFFAK ETMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın Ayasofya'yla ilgili sözünü aktaran Altunsoy, açıklamasına şöyle devam etti:

Bir gün ne zaman ki Ayasofya'da ezanlar okunuyorsa, ibadete açılırsa biliniz ki Milli Görüş hakimdir. Şimdi 100 yıllık planları birer birer bozduğumuz bu noktada birilerinin kayığına binerek Müslümanları bölüp parçalamaya çalışıyorlar. Gayrimeşru ilişkiler içerisinde olan insanları, Bizans'ın torunlarını muvaffak etmeye çalışıyorlar. Bilsinler ki Milli Görüş'ün neferleri yok olmadığı müddetçe asla ve asla muvaffak olamayacaklardır.

BASIN AÇIKLAMASINA ESKİ BAŞKANLAR DA KATILDI

Basın açıklamasına; eski bakanlardan İdris Güllüce ile Teoman Rıza Güneri, 73 Selamet Kuşağı Akıncıları Grubu Genel Koordinatörü Ahmet Tanrıverdi, eski AK Parti Elazığ milletvekili Zülfü Demirbağ, eski Ümraniye Belediye Başkanı Mehmet Bingöl ile bazı STK temsilcileri katıldı.