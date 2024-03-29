BIST 9.087
DOLAR 32,39
EURO 35,06
ALTIN 2.326,79
HABER /  EKONOMİ

Altın günü yine yükselişle kapattı

Altın günü yine yükselişle kapattı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 446 bin liraya çıktı.

Abone ol

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 438 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 470 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,2 artışla 2 milyon 446 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 416 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 488 milyon 118 bin 728,73 lira, işlem miktarı ise 199,99 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 488 milyon 118 bin 728,73 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Aktif Yatırım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Turan Kıymetli Madenler ve VakıfBank olarak sıralandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Çok miktarda kaçak sakatat ele geçirildi
Çok miktarda kaçak sakatat ele geçirildi
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
PFDK, Günay Güvenç'e 2 maç ceza verdi
PFDK, Günay Güvenç'e 2 maç ceza verdi
Yaya geçidinde otomobilin çarptığı yayanın ayağı kırıldı
Yaya geçidinde otomobilin çarptığı yayanın ayağı kırıldı
Otoparkta bacağından vurup, 110 bin dolarını çaldılar!
Otoparkta bacağından vurup, 110 bin dolarını çaldılar!
Para sayma soruşturmasında yeni ifade
Para sayma soruşturmasında yeni ifade
Samsun'da bıçakla yaralama şüphelisi tutuklandı
Samsun'da bıçakla yaralama şüphelisi tutuklandı
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bingöl'de konuştu
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bingöl'de konuştu
Samsun'da DEAŞ operasyonu: Yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı
Samsun'da DEAŞ operasyonu: Yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı
Başkanlar açıkladı: Ali Koç göreve devam edecek! 18 kulübün ittifakıyla...
Başkanlar açıkladı: Ali Koç göreve devam edecek! 18 kulübün ittifakıyla...
RTÜK'ten siyasi reklam yasakları uyarısı
RTÜK'ten siyasi reklam yasakları uyarısı
Kaza sonrası LPG tankındaki kaçağa itfaiye müdahale etti
Kaza sonrası LPG tankındaki kaçağa itfaiye müdahale etti