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Başkanlar açıkladı: Ali Koç göreve devam edecek! 18 kulübün ittifakıyla...

Başkanlar açıkladı: Ali Koç göreve devam edecek! 18 kulübün ittifakıyla...

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, yapılan toplantının ardından Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifa eden Ali Koç'un ikna edildiğini ve göreve devam edeceğini duyurdu.

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Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Fatih Saraç ve Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Kulüpler Birliği toplantısının ardından konuştu.

Fatih Saraç, "Kulüpler Birliği'nde yeni bir başkan değişikliğinin bu süreçte gerekli olmadığını düşünüyoruz. Ali Koç'un, tüm kulüplerin menfaatlerini düşünerek hareket ettiğini biliyoruz. Teklifimizi kabul ettiği için teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ise "Ali Bey'in başkanlıktan ayrılma talebini kabul etmedik ve göreve devam etmesi için 17 kulübümüz de kendisine destek verdi. O da bizi kırmadı ve göreve devam edeceğini söyledi" dedi.

Yıldırım sözlerini, "Ali Koç başkanımızın önderliğinde beklenen toplantımızı yaptık. Tek tek Ali başkanımız konusunda söz aldık. Katılan 16 kulüp ve Pendikspor'un yazılı onayı ile 17 kulüp, oy birliği ile göreve devam etmesini istedik. O da bizi kırmadı ve göreve devam edeceğini söyledi. Ali Bey'in devamı için Trabzonspor, Galatasaray ve Rizespor'a ulaşılamadı" ifadeleriyle sürdürdü.

Fatih Saraç da "Ulaşılamamaları, bu kulüplerin 'hayır' dediği anlamına gelmiyor" dedi. Sonrasında Kulüpler Birliği Vakfı, 18 kulübün de Ali Koç'un göreve devam etmesi yönünde oy verdiğini duyurdu.

TFF ve hakem açıklaması 

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, TFF ve yabancı hakem konusunda ise "Birçok konu var ama en çok konuşulan konu; TFF'nin artık görevini yapamadığı yönünde. Değişim zamanı geldi. Bugün mü, sezon sonu mu? O konuşulur... Bizi dinleyen bir TFF istiyoruz. Yabancı hakem konuşuldu. Hazır değiliz ama bayağı bir kulüp istiyor yabancı hakemi. Herkes hakemlerden şikayet ediyor ama ne kadar hızlı yapılabilir, altyapısı nedir buna biz karar veremiyoruz. Ancak biz istiyoruz, evet. VAR konuşmalarını da görünce... Bir çözüm üretilmek zorunda. Bu çözümün yeri de burası. TFF de değil, MHK de değil. Bizim emeğimiz, bizim paramız, bizim zamanımız, bizim gücümüz... Biz bu kadar şey veriyorsak TFF'nin de 'bu işi nasıl çözeriz' diye düşünmesi lazım. Aksi takdirde değişim kaçınılmaz" sözlerini sarf etti.

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