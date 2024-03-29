Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail eleştirilerine yanıt: Asılsız söylemlerine prim vermeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iktidara yönelik israil eleştirilere yanıt verdi. Gazze için imkanlarımızın el verdiği ne varsa hepsini yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini söyleyen Erdoğan, "İnsanımızın Gazze hassasiyetini istismar etme peşinde koşan fırsatçıların, ahlaksız ve asılsız söylemlerine prim vermeyin." dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe'de düzenlenen mitingde konuştu.

Erdoğan'ın gündeminde son dönemde hükümete yönelik artan İsrail'le ticaret ve silah malzemeleri satıldığı iddiaları vardı.

"İsrail üzerindeki baskının artırılması için yoğun çaba harcıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "BM Güvenlik Konseyi'nin acil ateşkes kararından sonra İsrail üzerindeki baskının artırılması için yoğun çaba harcıyoruz." dedi.

"Dün 8. yardım gemisini sevk ettik"

Erdoğan, "Dün sekizinci yardım gemisini 3 bin ton tutarında 125 bin gıda kolisiyle Gazze'ye ulaştırılmak üzere Mısır'a sevk ettik. Elimizin uzandığı, gücümüzün yettiği, imkanlarımızın el verdiği ne varsa, tek bir eksik bırakmadan, hepsini yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz." dedi.

"Fırsatçıların asılsız söylemlerine prim vermeyin"

Erdoğan, "İnsanımızın Gazze hassasiyetini istismar etme peşinde koşan fırsatçıların, ahlaksız ve asılsız söylemlerine prim vermeyin." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Filistinliler özgürlüklerine, işgal altındaki topraklarına ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız devletine kavuşuncaya kadar durmayacağız. Türkiye, Suriye imtihanını, Somali imtihanını, Karabağ imtihanını nasıl alnının akıyla verdiyse, Gazze imtihanını da vermenin gayretindedir." dedi.