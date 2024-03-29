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HABER /  SEÇİM  /  YEREL SEÇİMLER 2024

Mehmet Sevigen'den Leyla Zana ve Ahmet Türk'e İstanbul mektubu

Mehmet Sevigen'den Leyla Zana ve Ahmet Türk'e İstanbul mektubu

23. Dönem CHP Milletvekili ve eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, İstanbul seçimlerinde İmamoğlu'na oy vereceği konuşulan DEM seçmeni için Leyla Zana ve Ahmet Türk'e seslenerek "DEM seçmenine Türkiye’nin her tarafına kendi partilerine oy vermesi için çağrıda bulunun" dedi.

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31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'da kilit partilerden DEM'in oylarının İmamoğlu'na gideceği konuşuluyor. Açıklanan tüm anketlerde DEM'in oylarının yüzde 3-4 çıkması bu söylentiyi doğrular nitelikte.

DEM'in kendi adayı yerine CHP adayına oy verme durumuyla ilgili 23. Dönem CHP Milletvekili ve eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, Leyla Zana ve Ahmet Türk'e açık mektup yazdı. 

"Şimdiki DEM yöneticileri kaostan, kavgadan ve Kandilden besleniyorlar"

Sevgili Leyla Zana ve Ahmet Türk

Sizlere bu mektubu uzun zamandan beri “Barışa, Türk ve Kürt Kardeşliğine“ yapmış olduğunuz katkılar ve açıklamalarınızdan aldığım cesaretle yazıyorum.

Bilmem hatırlar mısınız, 1991 yılında yeni Parlamentoya giren milletvekilleri olarak birlikte çalıştık. Buradan Sevgili Orhan Doğan’ı anmadan da geçemeyeceğim.

Hatırlarsınız davanız için yıllarca bedel ödediniz ve hapis yattınız. Şimdi sizlerin yerine Barış diye bir derdi olmayan yeni yöneticiler geldiler.

Sizler benden daha iyi bilirsiniz ki, her seçim yeni bir başlangıç, yeni bir umuttur.

Hükümetle yeni bir barış sürecini başlatacaksanız, seçimlerde aldığınız oy oranı ile ( %2 oy alan ile %10 oy alan bir partiye farklı bakılır) muhatap alınırsınız. Bu sorunun çözümünde en büyük engel batılı emperyalist ülkeler olmuştur. Sayın Altan Tan’ın söylediği gibi bu sorunun çözümünde engel yine emperyalistlerdir. Çünkü emperyalistler çatışmadan beslenir. Yine Altan Tan’ın bu sorunun çözümünden hakiki aktörler yerine bir kukla bulmuştur.

Çünkü bu kuklaların derdi Barış,Birlik, Dayanışma değildir. Sadece şahsı kariyerleridir. Dolayısıyla DEM seçmenlerinin kendi partilerine oy vermesi özlenen birlik barış ve dayanışmayı Getirecektir Bunun dışındaki bir tercih yani başka partiye oy vermek kırk yıldır dökülen kan ve gözyaşının devamına hizmet etmektir.

O bakımdan acilen kendi tabanınıza ideallerinize ve yine yıllarca ödediğiniz bedellerin boşa çıkmaması için DEM seçmenine Türkiye’nin her tarafına kendi partilerine oy vermesi için çağrıda bulunun. Çünkü bu sizin ve sizin gibi düşünen arkadaşlarınızın Türk Kürt Halkına olan bir borcudur.

Şimdiki DEM yöneticileri 15-20 Belediye Meclis üyesi, 3-5 Belediye Başkan yardımcılıkları almak için çeşitli yollara başvurup kendilerinden başka kimseyi düşünmemektedir. Bunların Barış ve Kardeşlik diye bir dertleri olmadığı anlaşılmıştır.

Özür dileyerek söylüyorum, şimdiki DEM yöneticileri kaostan, kavgadan ve Kandilden besleniyorlar.

Saygılarımla…

Mehmet Sevigen

Devlet Eski Bakanı

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