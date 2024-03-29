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‘Para sayma’ görüntülerine ilişkin soruşturma! Hüseyin Köksal ifade verdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
‘Para sayma’ görüntülerine ilişkin soruşturma! Hüseyin Köksal ifade verdi

 CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturmada iş adamı Hüseyin Köksal 'şüpheli' olarak savcılıkta ifade verdi.

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 Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği öne sürülen ‘para sayma’ görüntülerine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespiti için re’sen soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma çerçevesinde aralarında CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, CHP eski İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, söz konusu binayı sattığı öne sürülen Ali Rıza Braka, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, CHP Meclis Üyesi Turgay Özcan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi ‘şüpheli' sıfatıyla Savcılığa ifade vermişti.

Hüseyin Köksal ifade verdi

Soruşturma çerçevesinde iş adamı Hüseyin Köksal da İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek ifade verdi.

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