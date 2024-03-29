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Terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemi

Terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemi

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle 10 Ocak'ta tutuklanan Suriye uyruklu H.E.S. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, hakkındaki DEAŞ soruşturması kapsamında ifadesine yer verilen tanık Y.S, "Sanık benim akrabamdır. Kendisini örgüt içinde aktif faaliyet yürütüyordu. H.E.S'yi teçhizatlı olarak gördüğüm olmuştur. Örgüt içinde 'savaşçı' sıfatıyla görev alıyordu." beyanında bulundu.

Sanığın DEAŞ'a katılımı artırmak adına toplantılar yaptığı bildirilen iddianamede, dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın bulunduğu ve Suriye'deki sözde üst düzey örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğu bilgisine yer verildi.

İddianamede, H.E.S'nin örgütsel faaliyetlerinde kod adını kullandığı, DEAŞ üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının bulunduğu, Suriye'de DEAŞ işgalindeki bölgede örgütsel ders ve toplantılara katıldığı ve ikametinde örgütsel dokümanlar ele geçirildiği kaydedilen iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

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