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18 yaşındaki lise öğrencisi, Türkiye'nin en genç başkan adayı oldu

18 yaşındaki lise öğrencisi, Türkiye'nin en genç başkan adayı oldu

Osmaniye’de yaşayan 18 yaşındaki lise öğrencisi Baran Birkaç, Kadirli Belediye Başkan adayı olarak Türkiye’nin en genç belediye başkan adayı oldu.

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Kadirli ilçesinde yaşayan ve açık öğretim lisesinde öğrenim hayatını sürdüren 18 yaşındaki Baran Birkaç, 31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız Türkiye Partisi Kadirli Belediye Başkan adayı olmuştu. Seçimde ilk defa oy kullanacak olan genç adayın, Türkiye'nin en genç belediye başkan adayı olduğu anlaşıldı. Birkaç, hem ilk defa oy kullanmanın hem de aday olmanın heyecanını birlikte yaşayacak.

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