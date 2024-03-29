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Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bijuteri dükkanına daldı!

Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bijuteri dükkanına daldı!

Mersin'de H.T. isimli kadının kullandığı otomobil, sürücünün fren yerine gaza basmasıyla kontrolden çıkarak önündeki bijuteri dükkanına daldı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde ve araçta maddi hasar meydana geldi.

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Mersin’in Silifke ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bijuteri dükkanına daldı. Edinilen bilgiye göre, H.T. yönetimindeki 33 KGH plakalı otomobil, kadın sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle fren yerine gaza basması üzerine önündeki bijuteri dükkanına daldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde ve araçta maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan, kazayla ilgili polis ekipleri inceleme yaparken, olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Saniye saniye kaydedilen kaza anına ait görüntülerde, aracın hızla dükkana daldığı ve içeride bulunan müşterilerin kaçıştığı anlar yer aldı. Dükkan ortağı Ömer Berat Taş, “Bayan sürücü freni ve gazı karıştırıp dükkanın içine giriyor. Sadece maddi zarar var. Çok şükür cana bir zarar gelmedi. Karşı taraf bütün masrafları karşılayacağını söyledi. Allah'tan kalabalık değildi. Kaldırımda da insan yoktu. İftar saatiydi. İş yerimizde sadece bir müşterimiz vardı. Normalde Silifke’de kalabalık müşteriye sahip bir dükkanız. Allah’tan kimse yoktu” dedi.

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