Ali Yerlikaya'nın yaptığı işe bakın! Bu twitler Ekrem İmamoğlu'nu ele verdi

İBB adayı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı Murat Kurum'a destek için sahaya çıkmakla eleştirince, İmamoğlu'nun 14 mayıs seçimleri öncesi il il mitinglere katıldığı paylaşımlar ortaya çıktı. Gazeteci Hadi Özışık, Youtube kanalındaki programında İmamoğlu'nun durumunu değerlendirdi.

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Seçim vakti geldi çattı. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi CHP'nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu sahada İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı hedef aldı ve "Ne işin var İstanbul'da Ankara'ya dönsene" dedi...

Ekrem İmamoğlu'nun bu çıkışı sonrasında sosyal medyada Murat Kurum taraftarları harekete geçti.

İmamoğlu'nun attığı twitleri sosyal medyada gündem oldu. Ali Yerlikaya'nın ne iş yaptığını Hadi Özışık canlı yayında bir bir açıkladı. Canlı yayında Hadi Özışık İmamoğlu'nun o twitlerine de değindi..

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