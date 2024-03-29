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AK Partili Ali İhsan Yavuz'dan açıklama: Seçim sonuçlarını çok hızlı alacağız

AK Partili Ali İhsan Yavuz'dan açıklama: Seçim sonuçlarını çok hızlı alacağız

Seçim günü ve seçim akşamının çok önemli olduğunu belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, "Onun için gözünüz kulağınız bizde olsun, çok hızlı bir şekilde sonuçları alacağız" dedi.

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 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. "Bu seçimde biraz daha kendimizle yarışacağız ve çok hızlı bir şekilde sonuçları alacağız" ifadelerini kullanan Yavuz, YSK'nın 'iftar saati' kararını da hatırlattı. 

Yavuz , "(İftar saati) YSK ara vermeksizin iş ve işlemlere devam edilmesi gerektiğine ilişkin kararını verdi" dedi. Ali İhsan Yavuz şunları kaydetti:

Tek zarf ilkesinin önemli olduğunu ifade etmek isterim. Yine herkes ancak kendi sandığında oy kullanacak. Türkiye'de 61 milyon 441 bin 880 seçmen var. Herkes seçmen ama herkes kendi sandığında oy kullanmak zorunda. İlk kez oy kullanacak seçmenlerimiz de var. Toplam Türkiye'de kurulacak sandık sayısı 259 bin 903. 

Seçim günü çok önemli. Seçim günü akşamı da önemli. Onun için gözünüz kulağınız bizde olsun. Çünkü seçimi çok hızlı bir şekilde toplayan, sonuçlarını analiz edilen bir partiyiz. Herhangi bir manipülasyon olmasın diye açıklamaları hızlıca girmek istiyoruz.

"Seçim sonuçlarını çok hızlı alacağız"

Bu bizim kendimizle yarıştığımızın göstergesidir. Şimdi yeni bir yarış başlıyor. Bu seçimde biraz daha kendimizle yarışacağız ve sonuçları çok hızlı bir şekilde alacağız.

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