31 Mart'ta sandığa gitmeyecekler dikkat! Yerel seçimlerde oy kullanmamanın cezası belli oldu

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 25. maddesine göre, seçimlerde oy kullanmak yasal bir zorunluluktur. YSK tarafından oy kullanmanın gerçekleşmediği durumda cezai işlem uygulanmaktadır.