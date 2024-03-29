Seçil Erzan davasında önemli gelişme: O belgelerdeki imza sahte çıktı!

Ünlü futbolcularının da aralarında olduğu çok sayıda kişiyi milyonlarca dolar dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan banka müdürü Seçil Erzan'ın yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Selçuk İnan’ın talep ettiği belgelerdeki imzaların Erzan'ın yardımcısı sanık Asiye Öztürk’e ait olmadığı ortaya çıktı.

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8 Mart’ta gerçekleştirilen ve 13 saat süren Seçil Erzan davasının 3. celsesinde mahkeme heyeti, müştekilerden Selçuk İnan’ın ifadesinin alınması için Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi’ne yazı yazılmasına hükmetmiş, Fatih Terim’in tanık olarak dinlenmesi talebinin ise daha sonra değerlendirilmek üzere duruşmayı 24 Mayıs’a ertelemişti.

Mahkeme heyeti ayrıca, davada sanık olarak yer alan Denizbank Florya Şube Müdürü Seçil Erzan’ın yardımcısı Asiye Öztürk’e ait olduğu belirtilen imzaların, Öztürk’e ait olup olmadığı hususunda ATK’dan ek rapor alınmasına hükmetmişti.

T24'ün haberine göre; mahkemeye sunulan Seçil Erzan ve yardımcısı Asiye Öztürk’e ait olduğu iddia edilen imzaların yer aldığı ıslak imzalı antetli Denizbank yazısı, Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Adli Tıp Kurumu belgede, Asiye Öztürk’e ait olduğu iddia edilen imzayı inceledi. Yapılan incelemede belgede atılan imzanın, Asiye Öztürk’ün imzası olmadığı tespit edildi.

Hazırlanan raporda şöyle denildi:

“Fotokopi belgeler, bilgisayar ortamında hazırlanmış belgeler, faks çıktısı ve karbon suret belgelerde bazı tanı unsurları kayba uğrayabileceği gibi bu tür belgelerin sair usullerle elde edilebilme olasılığının da bulunduğu, ayrıca belgeye imza, yazı ya da artefakt gibi harici unsurlar eklenebileceğinden fotokopi belgeler üzerinde inceleme yapılması sakıncalı olup genel olarak belge asılları üzerinde inceleme yapılmasının gerekli olduğu, söz konusu belgelerin orijinal belgelerden elde edilmiş olduğunun kabulü halinde tersim biçimi, alışkanlıklar, istif, eğim, doğrultu, seyir bakımından yapılan incelemede; İnceleme konusu belgelerdeki imzalar ile Asiye Öztürk’ün mevcut mukayese imzaları arasında ilgi ve irtibat tespit edilemediği hususlarını bildirir KANAAT RAPORUDUR.”

Adli Tıp Kurumu tarafından mahkemeye gönderilen bu rapor dava dosyasına konuldu.