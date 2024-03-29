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Altın fiyatları! 29 Mart gram, çeyrek altın ne kadar oldu?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Altın fiyatları! 29 Mart gram, çeyrek altın ne kadar oldu?

Altın, dolardan aldığı destekle yükselmeye devam ediyor. Gram altın 2 bin 300 lira seviyesini aştı. Analistler altın fiyatlarına ilişkin ne diyor?

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Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı günü 2 bin 321 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardında 2 bin 325 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 160 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 270 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dün yüzde 2 primle 2.232 dolara yükselerek rekor tazeledi.

Analistler, Paskalya tatili nedeniyle dünya genelinde birçok borsanın kapalı olduğunu ve altının ons fiyatında işlem gerçekleşmediğini belirterek, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin yanı sıra kişisel tüketim harcamaları verilerinden alınacak sinyallerle Banka'nın gelecek dönemde atacağı adımlara dair ipuçlarının aranacağını ifade etti.​​​​​​​

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