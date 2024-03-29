BIST 9.070
DOLAR 32,38
EURO 34,97
ALTIN 2.326,31
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bir otomobilde 9 kaçak göçmen yakalandı!

Bir otomobilde 9 kaçak göçmen yakalandı!

Çanakkale'de polis ekipleri tarafından bir araçta yapılan kontrolde Afganistan uyruklu 9 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan bir kişi ise tutuklandı.

Abone ol

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesinde bir araçta yapılan kontrolde Afganistan uyruklu 9 düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Daha sonra yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Ekipler tarafından 1 araca, 1 çocuk can yeleğine, 1 el hava pompasına, 8 şambrel ve 11 bin 400 TL'ye el konuldu.

Göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan şüpheli F. E. ise çıkarıldığı mahkemede adli makamlarca tutuklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ne olacak bu kakao fiyatlarının hali?
Ne olacak bu kakao fiyatlarının hali?
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Adıyaman’da 70 kilogram ağırlığında turna balığı yakalandı
Adıyaman’da 70 kilogram ağırlığında turna balığı yakalandı
Kafe içindeki silahlı çatışma tarafları adliyeye sevk edildi
Kafe içindeki silahlı çatışma tarafları adliyeye sevk edildi
Otobüsçüler bayram tatili için ek sefer düzenliyor!
Otobüsçüler bayram tatili için ek sefer düzenliyor!
Mersin'de dolandırıcılık operasyonu: 20 şüpheli tutuklandı!
Mersin'de dolandırıcılık operasyonu: 20 şüpheli tutuklandı!
Kırmızı ışık ihlali, motosiklet sürücüsünü hayattan koparıyordu
Kırmızı ışık ihlali, motosiklet sürücüsünü hayattan koparıyordu
Hollandalı profesör Gazze için açlık grevinde!
Hollandalı profesör Gazze için açlık grevinde!
Ağır hasarlı binada kalan genç kız ailesine teslim edildi
Ağır hasarlı binada kalan genç kız ailesine teslim edildi
BYD 7 milyonuncu yeni enerji aracını üreterek rekor kırdı
BYD 7 milyonuncu yeni enerji aracını üreterek rekor kırdı
İlkbaharın gelmesiyle çocuklarda alerji şikayetleri artmaya başladı
İlkbaharın gelmesiyle çocuklarda alerji şikayetleri artmaya başladı
Mehmet Şimşek: Dış kaynak akışı bu yıl da hız kesmedi
Mehmet Şimşek: Dış kaynak akışı bu yıl da hız kesmedi