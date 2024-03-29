BIST 9.070
DOLAR 32,38
EURO 34,97
ALTIN 2.326,31
HABER /  GÜNCEL

Kafe içindeki silahlı çatışma tarafları adliyeye sevk edildi

Kafe içindeki silahlı çatışma tarafları adliyeye sevk edildi

Antalya’da bir kafenin iki ortağı arasındaki 2 milyon 750 bin TL’lik alacak verecek meselesinde çıkan anlaşmazlıkta çıkan, silah, bıçak sopalı kavganın tarafları toplam 25 kişi emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Durumu ağır olan 4 kişinin hastanede devam edilirken, şüphelilerden birinin tekerlekli sandalye ile götürülmesi dikkat çekti.

Abone ol

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü Kepez ilçesi Yeni Mahalle Karatay Caddesi üzerindeki bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafenin iki ortağı arasında 2 milyon 750 bin TL’lik alacak verecek meselesi yüzünden anlaşmazlık çıktı. Ağız kavgası ile başlayan tartışma kısa sürede büyüdü ve şiddete dönüştü. Taraflar birbirine, bıçak, sopa, tabanca ve pompalı tüfekler saldırdı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı, şüpheliler ise tek tek yakalandı. İşletmenin içi ve çevresi savaş alanına dönerken, polis tarafları güçlükle sakinleştirdi. Olay yerinde 6 tabanca, 1 pompalı, 6 bıçak, çok sayıda sopa ve 63 adet fişek ele geçirildi. 19 kişinin vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, iki taraftan yaralılar dahil 29 şüpheliyi gözaltına aldı. İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifadelerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen, 25 şüpheli adliyeye sevk edildi. Durumu ağır olan 4 şüphelinin ise hastanede tedavilerinin devam ettiği bildirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerinden birinin tekerlekli sandalyede olması ise dikkat çekti.

ÖNCEKİ HABERLER
Otobüsçüler bayram tatili için ek sefer düzenliyor!
Otobüsçüler bayram tatili için ek sefer düzenliyor!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Mersin'de dolandırıcılık operasyonu: 20 şüpheli tutuklandı!
Mersin'de dolandırıcılık operasyonu: 20 şüpheli tutuklandı!
Kırmızı ışık ihlali, motosiklet sürücüsünü hayattan koparıyordu
Kırmızı ışık ihlali, motosiklet sürücüsünü hayattan koparıyordu
Hollandalı profesör Gazze için açlık grevinde!
Hollandalı profesör Gazze için açlık grevinde!
Ağır hasarlı binada kalan genç kız ailesine teslim edildi
Ağır hasarlı binada kalan genç kız ailesine teslim edildi
BYD 7 milyonuncu yeni enerji aracını üreterek rekor kırdı
BYD 7 milyonuncu yeni enerji aracını üreterek rekor kırdı
İlkbaharın gelmesiyle çocuklarda alerji şikayetleri artmaya başladı
İlkbaharın gelmesiyle çocuklarda alerji şikayetleri artmaya başladı
Mehmet Şimşek: Dış kaynak akışı bu yıl da hız kesmedi
Mehmet Şimşek: Dış kaynak akışı bu yıl da hız kesmedi
BOTAŞ açıkladı! Doğal gazda nisan tarifesinde değişikliğe gidilmedi
BOTAŞ açıkladı! Doğal gazda nisan tarifesinde değişikliğe gidilmedi
Uzmanlar açıkladı, sahur mümkün olduğunca geç yenmelidir
Uzmanlar açıkladı, sahur mümkün olduğunca geç yenmelidir
Elazığ’da yağışlarla birlikte istinat duvarı çöktü
Elazığ’da yağışlarla birlikte istinat duvarı çöktü