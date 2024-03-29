Elazığ’da yağışlarla birlikte istinat duvarı çöktü

Elazığ’da sağanak yağışlardan dolayı istinat duvarı çökerken, çevrede yaşayan vatandaşlar yıkılan yerin bir an önce onarılmasını istedi.

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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarısını yaptığı sağanak yağış aralıklarla Elazığ’da etkili oluyor. Etkili olan yağışlar sonrasında kent genelinde bazı istinat duvarlarında çökmeler meydana geldi. Yağışın etkisiyle Abdullahpaşa Mahallesi’nde bulunan bir sitenin istinat duvarında kısmi çökmeler yaşandı. İstinat duvarının çökmesinin ardından çevrede yaşayan vatandaşlar tedirgin olurken, yıkılan istinat duvarının yetkililer tarafından bir an önce onarılarak yapılmasını talep etti.