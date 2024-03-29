Elini gaz pedalında unuttu, dükkana daldı...

Bursa’da motosikletin üstünde arkadaşıyla konuşan vatandaş, elini gaz pedalında unutunca dükkana daldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde arkadaşını gören motosikletli, arkadaşının yanında durarak sohbet etmeye başladı. Bir süre sonra motosikletin çalıştığını unutan sürücü, gaz pedalına dokununca motosikleti ile dükkanın kapısından içeri daldı. İlginç kazada yaralanan olmazken, kaza iş yerinde bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.