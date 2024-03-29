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İzmir'de YRP adayı AK Parti lehine yarıştan çekildi

İzmir'de YRP adayı AK Parti lehine yarıştan çekildi

İzmir’in Bergama ilçesinde Yeniden Refah Partisi Bergama Belediye Başkan Adayı Mutlu Metin, AK Parti lehine seçimden çekildiğini duyurdu.

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İzmir'in Bergama ilçesinde  Yeniden Refah Partisi Bergama Belediye Başkan Adayı Mutlu Metin, sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yaparak Cumhur İttifakı Bergama Belediye Başkan Adayı Doktor Sadık Doğruer lehine belediye başkan adaylığından çekildiğini açıkladı.

Sabah'ta yer alan habere göre kendisini destekleyen Yeniden Refah Partililerden pazar günü yapılacak yerel seçimler için Cumhur İttifakı Adayı Sadık Doğruer'e destek vermelerini isteyen Metin, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bizler Bergama'da, şehir merkezinde, kırsalda ve Kozak Bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızla, eşimiz, dostumuzla, ticaret yaptığımız arkadaşlarımızla yoğun bir istişare içine girdik.

Bizler bir Bergamalı olarak, Bergama'da yaşayan bir birey olarak, ilçemizin geleceği için, Bergama'mızın bu 5 yıl içinde il olabilirliği, yapılacak hizmetlerin ivedi olarak yapılması, Bergama'mızın sanayileşmesindeki önemli adımların daha hızlı atılması için Cumhur İttifakı Bergama Belediye Başkan Adayı Sadık beyin adına belediye başkan adaylığından çekiliyorum. Bizim için siyaset yeni başlıyor. Bergama'da yapılan bu işlerin çok yakından takipçisi olacağız"

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