Eski HDP'li Altan Tan: DEM Parti’nin en az yarısı İmamoğlu’na oy verecek

HDP Diyarbakır Eski Milletvekili Altan Tan, Kandil'in Selahattin Demirtaş'a ayar vermeye çalıştığını söyleyerek, "Her gün konuşan, eşini aday yapan Selahattin Bey niye konuşmuyor? Niye Meral Danış Beştaş'a oy verin demedi? Milletin aklıyla oynamasınlar artık." dedi. Tan, ayrıca DEM Parti seçmeninin en az yarısının Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğini öne sürdü.

Abone ol

Türkiye Pazar günü sandık başına giderken siyasi partiler seçim çalışmalarını devam ettiriyor.

HDP Diyarbakır Eski Milletvekili Altan Tan, seçimlere ilişkin Rudaw’a değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan’ın Diyarbakır’daki konuşmasına ilişkin soruyu yanıtlayan Tan, şunları kaydetti:

“Beklentiler beklenen şeye göre değerlendirilir. Eğer PKK’nin elinde silah varken 40 yıllık ideolojisini ve silahlı siyasetini sürdürürken Ankara’da devlet yetkilileri ile karlışıklı oturulsun, müzakere edilsin diye beklenti içinde olanlar varsa bu konuda bir şey söylemedi.

Böyle bir şeyin olması da mümkün değil. Demediği şu: Kürt sorunu yoktur, böyle bir problem bitmiştir gibi cümleler kurmadı.

Şunu söyledi: Dedi ki bir 40 yıl kaybetti Türkiye. 40 yıl daha uğraşıp kaybetmek istemiyoruz. Sözü olan herkesle konuşabiliriz. Ancak elinde silah olan, şiddete teröre başvuran ve onların uzantısı olanlarla asla konuşmayız. Bu ne demek? DEM Parti ile asla konuşmam. Silah bırakılır, başka kulvara geçilir, söylediği bu.”

1 Nisan sonrası süreç

1 Nisan’dan sonra olası bir çözüm sürecinin mümkün olup olmadığını değerlendiren Tan, “Ben böyle düşünmüyorum. Bu iş istiyorlar istemiyorlar meselesi değil. AK Parti’nin içinde bu meselenin hakkaniyetle çözülmesini isteyenler var ancak daha fazla da istemeyenler var. Erdoğan’ın da tek başına istiyor olması da yeterli değil. Çünkü tek başına üstesinden gelebilmesi ve devleti sürükleyebilmesi de mümkün değil” dedi.

Seçim sonuçlarına ilişkin soruyu yanıtlayan Tan, “Seçim sonuçlarıyla beraber hükümet yıkılmaz. AK Parti bütün büyükşehirleri kaybetse de bir erken seçime gitmez. Ama Gelecek, DEVA, Saadet Partisi silinir. Yeniden Refah biraz daha güçlenir. Kürt siyasetinde ciddi bir tartışma başlayacak. DEM Parti’nin en az yarısı İmamoğlu’na oy verecek. Seçime katılma oranı Kürtlerde düşecek. HDP’nin oyları da düşecek. Bir önceki seçime göre düşecek. Bu da yeni bir tartışma getirecek. Nereye gidiyoruz, ne oluyor. Bunları hep birlikte göreceğiz” dedi.

"Her gün konuşan, eşini aday yapan Selahattin Bey niye konuşmuyor?"

Demirtaş'ın seçim öncesi konuşmasına değinen Tan, Demirtaş'ın Kandil tarafından susturulduğunu öne sürerek şunları söyledi:

"Selahattin Demirtaş’ın mektubu gelecekti, çarşamba veya perşembe günü, gelmedi. Niye? Kandil’in Avrupa'daki yayın organları ciddi bir azarlamaya giriştiler. Leyla Zana’yı da, Selehattin Demirtaş’ı da Trajikomik olan Tülay Hatimoğulları ki onun partisi biliyorsunuz onun partisi İmamoğlu'nu destekleme kararı aldı, Meral Danış Beştaş’a oy da vermiyorlar. Partinin genel başkanının partisi. (Kandil) Selahattin Demirtaş'a ayar vermeye çalıştı, kulağını çekmeye çalıştı. Her gün konuşan, eşini aday yapan Selahattin Bey niye konuşmuyor? Niye Meral Danış Beştaş'a oy verin demedi? Milletin aklıyla oynamasınlar artık.