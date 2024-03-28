Meral Akşener'den CHP'ye tepki: Bana abla mabla demeyin artık

Parti mensuplarıyla iftar programında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'yi topa tuttu. "Bizi artık rahat bırakın" diyen Akşener, "CHP’nin operasyonlarına karşı yılmadan mücadele edeceğiz" diye konuştu

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31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kaldı. 28 Mayıs seçimlerinden sonra yollarını ayıran CHP ve İyi Parti arasındaki tartışma ise halen devam ediyor.

İyi Parti lideri Meral Akşener, Keçiören'de verdiği iftara partisinin tüm vekillerini ve Ankara adaylarını çağırdı.

CHP'yi topa tuttu

Akşener konuşmasında CHP'yi sert ifadelerle eleştirdi. "Bizi artık rahat bırakın" diyen Akşener, "CHP’nin operasyonlarına karşı yılmadan mücadele edeceğiz" diye konuştu.

"Mansur da Ekrem de bana ihanet etti"

Akşener, "Mansur Yavaş'ın, Muhittin Böcek'in, Ekrem İmamoğlu'nun yanında biz vardık, hepsinin ihanet ettiği de biz olduk. Dünün mağdurları bugünün zorbaları oldu" dedi.

"Bana abla mabla demeyin"

Akşener, CHP Genel Başkanı Özgür Özel için ise "Bu arkadaş seçimlere kadar bizi terörist çapulcu ve marjinal de ilan ederse şaşırmayın sonra ruh ikizi deyince kızıyorlar" ifadesini kullandı.

Akşener "Bana abla mabla demeyin istemiyorum. Sizin bana vıcık vıcık riyakarlıkla abla demenizi istemiyorum" dedi.

"CHP'nin kirli pazarlıklarıyla yılmadan mücadele edeceğiz"

Özgür Özel'in deyimiyle emekleriyle var ettikleri Saraçhane medyasına karşıyız" diyen İyi Parti lideri şunları söyledi:

CHP'nin belediye kaynaklarıyla seçim finanse etmesini de elbette eleştireceğiz. Nasıl ki AK Parti'nin siyasi dümenlerine karşı yılmadan mücadele ediyorsak, CHP'nin kirli pazarlıklarına, iftiralarına, operasyonlarına karşı da yılmadan mücadele edeceğiz.