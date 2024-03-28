Bakan Bayraktar: Nisanda elektrik ve doğal gaz fiyatlarında değişiklik olmayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Uşak'ta yaptığı açıklamada Sakarya gaz sahasının daha kuzeybatısında bir sahada yeni bir kuyu kazıldığını belirterek, seçim sonrası nisan ayında elektrik ve doğal gaz fiyatlarında değişiklik olmayacağını açıkladı.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, nisan ayında elektrik ve doğal gaz fiyatlarında değişiklik olmayacağını duyurdu.

"KARADENİZ'DE YENİ BİR KUYU KAZMAYA BAŞLIYORUZ"

Bakan Bayraktar, Uşak'ta açıklamalarda bulundu. Bayraktar, yeni bir doğal gaz kuyusu kazıldığını belirterek şunları söyledi: "Dün akşam itibarıyla Sakarya gaz sahasının daha kuzeybatısında bir sahada "Göktepe" adını verdiğimiz bir sahada yeni bir kuyu kazmaya başlıyoruz. İnşallah bu kuyumuzdan önümüzdeki birkaç hafta içerisinde yeni bir keşif ve bu bulduğumuz rezerve ilave bir rezerv buluruz. Bütün çalışmamız, bütün gayretimiz bu yönde olacak." dedi.

"NİSANDA ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ FİYATLARINDA DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK"

Bayraktar, açıklamasının devamında, "Nisan ayında elektrik ve doğal gaz fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmayacak." ifadelerini kullandı.