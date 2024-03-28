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SGK emekli promosyonu hakkında duyuru yaptı! Protokol imzalanan banka listesini yayınladı

SGK emekli promosyonu hakkında duyuru yaptı! Protokol imzalanan banka listesini yayınladı

Sosyal Güvenlik Kurumu, emekli aylığı alan vatandaşlara yönelik promosyon ödemelerinin yaklaşık 2 katına çıkarılarak 8 bin ila 12 bin lira arasında belirlendiğini hatırlatarak anlaşmalı bankaların listesi yayınlandı.

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli promosyonu hakkında yaptığı duyuruda bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emeklilerin ve hak sahiplerinin bankalara başvuruda bulunmaları gerektiği bildirildi.

SGK, promosyon bedellerinin de 8 bin ila 12 bin lira arasında değiştiğini şu ifadelerle paylaştı:

Emeklilerimize aylık ödemeleri bankalar aracılığıyla yapılmaktadır. Emekli aylığı alan vatandaşlarımıza yönelik promosyon ödemeleri yaklaşık 2 katına çıkarılarak 8 bin ila 12 bin lira arasında belirlenmiştir.

"Ölüm aylığı alan hak sahiplerine 5 bin lira promosyon"

Bu kapsamda ölüm aylığı alan hak sahiplerine de 5 bin lira promosyon ödemesi yapılacaktır.

"Bankalar promosyon bedelini artırabilir"

SGK açıklamasında belirlenen tutarların asgari seviyede olup, bankaların kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabileceğini de belirtti.

Protokol imzalanan banka listesi

Kurum, protokol imzalanan banka listesini şöyle paylaştı:

1. Akbank T.A.Ş.

2. Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

3. Denizbank A.Ş.

4. Fibabanka A.Ş.

5. ING Bank A.Ş.

6. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

7. Odea Bank A.Ş.

8. QNB Finansbank A.Ş.

9. Şekerbank T.A.Ş.

10. T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

11. Turkish Bank A.Ş.

12. Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

13. Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

14. Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

15. Türkiye Halk Bankası A.Ş.

16. Türkiye İş Bankası A.Ş.

17. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

18. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

19. Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

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