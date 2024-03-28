Semih Kılıçsoy, İtalyanların radarına girdi

Serie A'nın önde gelen kulüpleri Napoli, Juventus, Milan, Inter ve Roma, Beşiktaşlı genç yetenek Semih Kılıçsoy'un Ümit Milli Takım'daki performansından etkilendi.

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Beşiktaş'ın genç yeteneği Semih Kılıçsoy, A Milli Takım'dan Ümit Milli Takım'a transfer olduktan sonra sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekiyor.

İddiaya göre, İtalya'nın dev kulüpleri olan Inter, Juventus, Milan, Roma ve Napoli, genç futbolcunun performansını yakından takip ediyor.

Sadece astronomik teklif gelirse satılacak

Beşiktaş, Semih'i kadrosunda tutma niyetinde olsa da astronomik teklifler gelmesi durumunda transferin gerçekleşebileceği belirtiliyor.

Semih'in 2028'e kadar süren sözleşmesi bulunuyor ve bu sezon 27 maçta forma giyerek 10 gol, 1 asistlik performans sergiledi.