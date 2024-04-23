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Beşiktaş'ta Jackson Muleka oyuna devam edemedi

Beşiktaş'ta Jackson Muleka oyuna devam edemedi

Beşiktaş'ın Ankaragücü ile karşılaştığı Türkiye Kupası yarı final ilk maçının son dakikasında Jackson Muleka sakatlandı. Fenerbahçe ile yapılacak derbi öncesinde oyuna devam edemeyen Muleka yerini Vincent Aboubakar'a bıraktı.

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Türkiye Kupası'nda yarı final ilk mücadelesinde Ankaragücü ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabaka başladığı skorla sona erdi.

İki takım da pozisyonlara girmesine rağmen istediğini bulamadı ve maç golsüz eşitlikle tamamlandı.

Muleka sakatlık geçirdi

Bu maçın son anlarında ise Beşiktaş'a kötü bir haber geldi. Serdar Topraktepe yönetimindeki siyah-beyazlılarda Jackson Muleka sakatlık geçirdi.

Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçı öncesinde şanssızlık yaşayan Muleka yerine 89. dakikada Vincent Aboubakar oyuna dahil oldu.

Sezon boyunca sakatlık sorunlarıyla boğuşan Beşiktaş'ta Muleka'nın son durumu yapılacak detaylı kontrollerin ardından belli olacak.

Cumartesi akşamı derbi var

Beşiktaş, Süper Lig'in 34. haftasında 27 Nisan Cumartesi akşamı saat 19.00'da Fenerbahçe'ye konuk olacak.

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