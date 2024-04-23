Yerlikaya'dan DEM Partililere hakaret soruşturması hakkında açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Algıya gerek yok. Hak, hukuk, adalet neyi gerektiriyorsa o yapılacak" dedi.

Abone ol

Yerlikaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü dolayısıyla Meclis Tören Salonu'nda verilen resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İstanbul Valiliğinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim Meydanı'na ilişkin karar verdiği ve bu konuda Anayasa Mahkemesi kararlarının bulunduğunun hatırlatılması üzerine Yerlikaya, Anayasa Mahkemesi kararının iyi okunması gerektiğini belirtti.

Yerlikaya, "Arkadaşlarımızla beraber Anayasa Mahkemesi kararını okudum. DİSK Başkanı Sayın Arzu Çerkezoğlu ve arkadaşları geldiler, onlarla okuduk. Dolayısıyla 2911 sayılı Kanun kapsamında İstanbul'da ve tüm şehirlerimizde müracaat edildiği zaman, bütün önceden beyan edilen meydanların hepsi mitinge açık. Taksim'le ilgili de tamamen yasaklama değil, 7 yıldan beri uygulanan kısmi kısıtlama var" dedi.

Konfederasyon başkanlarıyla görüşmeler yaptığını dile getiren Yerlikaya, 1 Mayıs'ın güzel bir şekilde kutlanmasını istediklerini vurguladı.

"Hangi miting meydanını istiyorlarsa emirlerinde"

Bakan Yerlikaya, "Taksim'e çelenk koyma, saygı duruşunda bulunma, basın açıklaması yapmayla ilgili 100'er arkadaşıyla beraber randevu alacaklar, hepsine randevu verdik, halen de randevu açık. Mitingle ilgili ister İstanbul'da ister diğer vilayetlerde hangi miting meydanını istiyorlarsa emirlerinde" ifadesini kullandı.

Diyarbakır Sur Belediyesinin makam odasında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözler sarf edilmesi olayıyla ilgili soru üzerine Yerlikaya, bu konuda henüz raporun kendisine gelmediğini bildirdi.

Terörle mücadeleye ilişkin de açıklamalarda bulunan Yerlikaya, "7 gün 24 saat, kış, yaz... Her gün sabah paylaşımlarımı görüyorsunuz, hiç durduğumuzu gördünüz mü? Karın ortasında biz mağaralara ve inlerine gireceğiz diye uğraştık ve bunu yaptık. Başarmaya da devam edeceğiz. Hiç merak etmeyin" diye konuştu.