WhatsApp'a ağır suçlama! Şoke eden Gazze iddiası

Dünyanın en büyük mesajlaşma platformu WhatsApp, İşgalci İsrail'in Gazze saldırılarına destek olmakla suçlanıyor.

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İşgalci İsrail, Gazze'de katliamlarına devam ediyor. Zuckerberg'ün sahibi olduğu mesajlaşma platformu WhatsApp'ın İsrail ordusuna Filistinliler hakkında bilgi sızdırdığı iddia edildi.

İddialara göre, İsrail ordusunun, WhatsApp bağlantılarını takip ederek hava saldırılarıyla hedef aldığı belirtiliyor.

Londra merkezli Middle East Monitor, İsrail'in yapay zeka hedefleme sistemi aracılığıyla Gazze'deki Filistinlileri öldürmesine, Meta'nın WhatsApp mesajlaşma platformunun yardımcı olduğunu yazdı.

WHATSAPP'TAN AÇIKLAMA GELDİ

WhatsApp'ın arka kapısı yok. Hiçbir hükümete toplu bilgi sağlamıyoruz. Meta, 10 yılı aşkın bir süredir tutarlı şeffaflık raporları sunuyor. Bu raporlar, WhatsApp bilgilerinin istendiği sınırlı durumları da içeriyor.

İlkelerimiz katıdır; kolluk kuvvetlerinin taleplerini yürürlükteki yasalara göre ve insan hakları da dahil olmak üzere uluslararası kabul görmüş standartlarla tutarlı bir şekilde inceliyor, doğruluyor ve yanıtlıyoruz.

Elimizdeki sınırlı bilgileri korumak için çok çalışıyoruz. İnsanların bilgilerini korumak için daha fazla özellik geliştirmeye de devam ediyoruz.

7 EKİM'DEN SONRA GAZZE İŞGALİ

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685’i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 183 Filistinli öldürüldü, 77 bin 143 kişi yaralandı.