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Putin'in yemin töreninin tarihi belli oldu! Katılanlara test yapılacak!

Putin'in yemin töreninin tarihi belli oldu! Katılanlara test yapılacak!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yeni dönemine ilişkin yemin töreni 7 Mayıs'ta yapılacak.

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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Anayasal Mevzuat ve Devletçilik Komitesi Başkanı Andrey Klishas, "Yemin töreni 7Mayıs'ta yapılacak. Yemin törenine katılacak senatörler için (PCR) testleri hakkında ek bilgi verilecek. Bu standart bir prosedürdür" dedi.

Senatör, ayrıca Putin'in "uygun görmesi halinde" Duma'nın Rusya'nın yeni başbakanının adaylığını 8 Mayıs gibi erken bir tarihte ele alabileceğini söyledi.

Klishas, "Devlet Duması 6 Mayıs'ta çalışmalarına geri dönecek. Buna göre 8 Mayıs'ta da bir oturum yapılacak. Başkan uygun görürse belki de yeni Rusya başbakanının adaylığını değerlendirecekler" dedi.

Yasaya göre, seçilen başkan altı yıllığına göreve geliyor. 2018'de Putin'in göreve başlaması 7 Mayıs'ta yapılmıştı.

Rus hükümeti yeni seçilen başkanın yemin töreninin yapıldığı gün istifa edecek ve yeni bir hükümet kurma süreci başlayacak.

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