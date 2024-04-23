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MSB duyurdu: Irak ve Suriye'de 19 terörist etkisiz

MSB duyurdu: Irak ve Suriye'de 19 terörist etkisiz

Terör örgütüne yönelik operasyonlar yurt içinde ve yurtdışında hız kesmeden devam ediyor. MSB’den yapılan son dakika açıklamasına göre Irak’ın kuzeyinde 15 PKK’lı terörist ve Suriye’nin kuzeyinde 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyinde tespit ettiği 15 PKK’lı teröristi ve Suriye’nin kuzeyinde belirlediği 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.

MSB'den yapılan açıklama şu şekilde;

Şehitlerimiz için, milletimiz için tüm gücümüzle mücadeleye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyinde tespit ettiği 15 PKK’lı teröristi ve Suriye’nin kuzeyinde belirlediği 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristler, kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar!

MSB
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