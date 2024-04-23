Mansur Yavaş koltuğunu otizmli Muhammed Uğur'a bıraktı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 23 Nisan'da başkanlık koltuğunu otizmli Muhammed Uğur'a verdi.

Abone ol

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda başkanlık koltuğunu otizmli Muhammed Uğur'a bıraktı.

ABB'den yapılan açıklamada, Uğur'un annesinin sosyal medyadan Yavaş'a, "Keşke bu 23 Nisan'da benim otizmli oğlum birkaç saatliğine Mansur Yavaş'ın yerine geçse. Ne dersiniz başkanım, olur mu? Kabul eder misiniz oğluma makamınızı vermeyi?" mesajı gönderdiği aktarıldı.

Mansur Yavaş'ın da "Tabii ki koltuk Muhammed Uğur'un hakkı, onu tanıdığımız için çok mutluyuz." cevabını vererek, makam koltuğunu Muhammed Uğur'a bıraktığı belirtildi.

Yavaş'ın makamına ailesiyle gelen Uğur'un, ABB başkanlık koltuğuna oturduğu sırada geçen diyalogda Başkan Yavaş'ın, "Başkan kravatı bunlar, rengini aynı seçmişiz bugün." dediği, Muhammed Uğur'un da "(Mansur dedeye gideceğim, koltuğuna oturacağım) dedim. Teşekkür ederim Mansur dede." sözleriyle yanıt verdiği kaydedildi.