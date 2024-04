İBB Başkanı İmamoğlu, Taksim'deki 23 Nisan törenine katıldı. Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakan İmamoğlu, "23 Nisan siyaset, her şey bir kenara milletimizin bir arada olma duygusuna emanettir. Ben bu emaneti karşılamanın gururunu yaşıyorum." dedi. Ayrıca İmamoğlu, "Umarım bu memleketin evlatlarına çocuklarına mahcup olmayan yöneticiler oluruz" ifadelerini kullandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Türkiye'nin dört bir yanında kutlanıyor. İstanbul'daki kutlama ve anma programına katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

Coşkuyla sorumluluk duygusuyla bayramı kutladığını ifade eden İmamoğlu, törenin ardından "23 Nisan milletimize emanettir. Siyaset, her şey bir kenara milletimizin bir arada olma duygusuna emanettir. Ben bu emaneti karşılamanın gururunu yaşıyorum. Umarım bu memleketin evlatlarına çocuklarına mahcup olmayan yöneticiler oluruz." diye konuştu.



İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Taksim Meydanı diye bildiğimiz aslında Cumhuriyet Meydanı olarak ismi temsilli çok önemli bir alandayız. Milletimizin çok özel anları var mesela Sultanahmet Meydanı ilk işgale karşı direnişin sesinin çıktığı yerdir. Cumhuriyet dönemi boyunca Taksim Meydanı birçok gösteriye birçok hak arama mücadelesine şahitlik etmiş bir meydandır. Burası hepimiz için Atamızın huzurunda İstanbulumuzun en önemli en özel anlarında buluşma noktasıdır. Bugün de içimizi kıpır kıpır eden açıkçası her insanın çocukluğundan beri hafızalarında belki de en güzel anmalarını hissettiren Ulusal Güvenlik ve Çocuk Bayramımızın kutlanmasının başlangıç anını yaşıyoruz. Az önce protokol gereği Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çelengi koyuldu ardından Büyükşehir Belediyemiz ve bütün siyasi parti başkanlıklarının çelengi sunuldu. Tabii gün boyu etkinliklerimiz var İstanbulumuzun farklı noktalarında çok değerli kutlamalarımız var. Bayram kutlamak bir arada olmak hani tarifi şöyle yapabiliriz milletimiz adına iyi günde kötü günde bir olabilmek birlikte olabilmek duygusunun en önemli anlarından birisi de bayramları kutlayabilmekte. Bayramları kutlayabilmek derken bu coşkuyu hissedebilmekte dünyada çok az millete hasıl olan Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kurulan Cumhuriyetimizin ilk belki ışığını yakan TBMM'nin kuruluşunun milletin egemenliği kavramıyla insanlarımıza hediye edilmiş bir bayram haline gelmesi dünyada çok az rastlanır bir şey.

Evet ülkelerin cumhuriyet bayramları kurtuluş günleri bayramları var ama tematik anlamda baktığımızda çocuklara gençlere emanet edilmiş bunlar muazzam düşünceler. Çocuklara emanet edilen duyguya bakar mısınız? Milli egemenlik duygusuyla beraber çocukların bayramı. Yani çocukların aslında özgürlüğü. Bugün neyi haykırıyoruz. Filistinli çocuklar ölmesin ya da başka savaş olan ülkelerde çocuklar savaşlarda katledilmesin öldürülmesin istiyoruz. Aslında dünyada her çocuğun özgürlüğünü talep ediyoruz. Atamız ise 1920'de TBMM'nin kuruluşundan sonra çocukların özgürlük duygusunu yaşayabilecekleri hissedebilecekleri bunun ne kadar önemli olduğunu buna minnet etmenin aslında bireysel olarak hür olmanın, fikri hür vicdanı hür olmanın, aklın, bilimin ışığında hayata bakabilmenin bayramını ilan etmiş. Kime etmiş cennet vatanın her köşesindeki insanlarına. Hakkari'deki, Diyarbakır'da çocuklarımıza, Artvin'deki Edirne'deki çocuklarımıza.. Etnik köken fark etmiyor. Az önce bir evladımız yanımıza geldi annesi Afrikalı babası Türk olan bir çocuğumuz. Bizim çocuğumuz. 86 milyon insanımızın coşkuyla gururla kutlaması gereken bir bayramdır 23 Nisan. Milletimize emanettir. Siyaset her şey bir kenara milletimizin bir arada olma duygusuna emanettir. Ben bu emaneti karşılamanın gururunu yaşıyorum ve bu güzel anıtın önünde coşkuyla sorumluluk duygusuyla ulusal egemenlik ve çocuk bayramını kutluyorum. Umarım bu memleketin evlatlarına çocuklarına mahcup olmayan yöneticiler oluruz"