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Bakan Tunç açıkladı: 9. Yargı Paketi hazırlıkları tamam

Bakan Tunç açıkladı: 9. Yargı Paketi hazırlıkları tamam

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da düzenlenen bir konferansta yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 9. Yargı Paketi'nin tamamlanmak üzere olduğunu ve bu çerçevede, insan haklarına ve çağdaş ceza adalet sistemine uygun olmayan yaklaşık 400 cezaevinin kapatıldığını bildirdi.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da düzenlenen "Ceza İnfaz Kurumlarında Teknoloji Konferansı"na katılan 64 ülkenin temsilcilerine Türkiye'nin yargı reformları ve ceza infaz sistemi üzerine açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, Türkiye'nin son 22 yılda temel hak ve özgürlüklerin genişletilmesi, demokratik hukuk devleti ilkesinin pekiştirilmesi ve ceza adalet sisteminin insan haklarına uygun şekilde ilerletilmesi konusunda kayda değer ilerlemeler sağlandığını ifade etti.

Bakan Tunç, yasal düzenlemelerde sürekli güncellemelerin gerekli olduğunu belirterek, bilişim teknolojilerindeki gelişmeler ve yeni suç tiplerinin ortaya çıkması nedeniyle mevzuatta yapılacak değişikliklere dikkat çekti. "Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planı" kapsamında belirlenen hedefler doğrultusunda, geçtiğimiz aylarda 8. Yargı Paketi'ni hayata geçirdiklerini ve şimdi de 9. Yargı Paketi'nin hazırlıklarının son aşamada olduğunu ifade etti. Bu yeni paketin, meclis ve milletvekillerinin değerlendirmesine sunulacağını bildirdi.

Ayrıca, Tunç, Türkiye'nin son 22 yıl içinde anayasal değişikliklerle demokratik hukuk devletini güçlendirdiğini ve hak arama yollarını artırdığını belirtti. Reform çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini söyledi.

Konferansta, cezaevi reformlarına da değinen Bakan Tunç, bugüne kadar insan haklarına ve çağdaş ceza adalet sistemine uygun olmayan 394 cezaevinin kapatıldığını ve yerlerine 299 yeni cezaevinin açıldığını açıkladı. Yeni cezaevlerinin modern standartlara uygun olarak inşa edildiğini belirten Bakan, bu sayede tutuklu ve hükümlülerin daha insanca koşullarda tutulmasının sağlandığını ifade etti.

Cezaevlerinde yaşanan yoğunluğa da değinen Bakan Tunç, bu soruna çözüm bulmak için çaba gösterdiklerini ve ilerleyen süreçte de ceza infaz sisteminde daha fazla iyileştirme yapmayı hedeflediklerini belirtti. Konferansın ardından temsilcilerle yapılan panelde, ceza infaz kurumlarında teknoloji kullanımının artırılmasının da ele alındığı kaydedildi.

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