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Erman Toroğlu: Fenerbahçe'nin şampiyon olması mucize olur!

Erman Toroğlu: Fenerbahçe'nin şampiyon olması mucize olur!

Ünlü futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin Sivasspor'la 2-2 berabere kaldığı maçın ardından "Galatasaray'ın şampiyonluğu hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, Sivasspor'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler, 2 kez öne geçtiği maçta Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı.

Fenerbahçeli Fred, 45+3'te ceza sahası dışından attığı golle takımını öne geçirdi. Sivasspor, 58'de Koita'nın golüyle skora denge getirdi.

Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci 80. dakikada takımını yeniden öne geçirdi. 90. dakikada ceza sahası içinde Djiku'nun Rej Manaj'a faul yapması sonrası hakem Cihan Aydın, VAR'da pozisyonu izledi ve Sivasspor'a penaltı verdi.

Rey Manaj, 90+4'te penaltıyı gole çevirdi ve skoru 2-2'ye getirdi.

Erman Toroğlu'ndan şampiyonluk tahmini

Maçın ardından ise eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, çarpıcı açıklamalara imza attı.

Fenerbahçe'nin yaşadığı puan kaybıyla Galatasaray'ın 4 puan gerisine düşmesi üzerine Toroğlu, şampiyon olacak takımı ilan etti.

"Galatasaray'ın şampiyonluğu hayırlı olsun"

Toroğlu, sözlerine şöyle başladı:

Kolay kolay bu tarz yorumlarda bulunmam. İzleyenler de şaşıracaktır muhtemelen ama Galatasaray'ın şampiyonluğu hayırlı olsun.

"Mucizeyi yaratacak teknik direktör yok"

Erman Toroğlu ayrıca şu yorumda da bulundu:

Futbolda mucizeler vardır ama o mucizeyi yaratacak teknik direktör de yok, futbolcuların havası da yok.

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