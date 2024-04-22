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Bakan Bayraktar'dan Türkiye ile Irak arasında enerji işbirliğine ilişkin paylaşım

Bakan Bayraktar'dan Türkiye ile Irak arasında enerji işbirliğine ilişkin paylaşım

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Irak arasında "Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalandığını söyledi.

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Bayraktar, X sosyal medya hesabından mutabakat zaptına ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak Başbakanı Sayın Muhammed Şiya es-Sudani ile gerçekleştirdiği heyetler arası görüşmede yer aldık. Bakanlığımız ile Irak Elektrik Bakanlığı arasında yeni olanaklara kapı aralayacak 'Enerji Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imzaladık. Anlaşma kapsamında; elektrik üretim, iletim ve dağıtım projelerinin hayata geçirilmesinin yanı sıra ikili ve bölgesel elektrik enterkoneksiyon projelerinde ve enerji verimliliği alanında işbirliğini hedefliyoruz."

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