Mustafa Destici'den erken seçim çıkışı! Tarih verdi

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, yerel seçimlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde istediğini alamadığını itiraf eden Destici, erken seçim için tarih verdi. Ekonomiye ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Destici, hükümete asgari ücret ve emekli maaşları konusunda çağrıda bulundu.

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Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, katıldığı bir programda merak edilen sorular cevapladı. Bir önceki yerel seçimlere göre partisinin il, ilçe ve beldelerde başarısını katladığını söyleyen Mustafa Destici, Cumhur İttifakı'nın ise istediği başarıyı yakalayamadığını belirtti.

AK Parti seçmenin mesajını aldı mı?

Büyük Birlik Partisi olarak 2019 yerel seçimleriyle kıyasladığımızda ilimiz yoktu, bu seçimde Sivas'ı aldık. Büyükşehir olmasa da büyükşehrin üstünde bir şehir. Yaklaşık şehir nüfusu 650 bin olsa da aslında 4-5 milyon nüfusu olan bir ili aldık. Geçtiğimiz yerel seçimde 5 ilçe kazanmıştık, bu seçimde nerdeyse 3 katına çıkardık. Belde sayımızı da artırdık.

Cumhur İttifakı olarak özellikle büyükşehirlerde ve Anadolu'daki bazı illerde beklediğimiz başarıyı yakalayamadık. 3 büyükşehir zaten muhalefetin elindeydi ama Bursa, Balıkesir gibi büyükşehirleri kaybetmenin üzüntüsünü yaşadık.

Bir rüzgar esti, bu rüzgarın önünde Afyon, Kütahya, Denizli, Amasya, Adıyaman gibi şehirler de duramadı ve CHP'nin yönetimine geçti. Milletimizin tercihine saygılıyız. Benden olmayana hizmet yok anlayışıyla hareket etmezler inşallah.

Erken seçim tartışmaları

CHP erken seçim talebinde bulunmaz çünkü aldığı yüzde 37 oy kendi oyu değil sadece. Son genel seçimlerde CHP yüzde 27 aldı, İYİ Parti yüzde 10 aldı, DEM Parti yüzde 8 aldı, TİP yüzde 2 aldı. Toplam 20. Şimdi bu partiler ne aldı? İYİ Parti 4 diyelim, DEM de 4 diyelim, TİP hiç almadı. 8 puan almışlar. Aradaki 12 puan CHP'ye gitmiş. CHP'nin yerel seçimde aldığı yüzde 37'den 12'yi çıkarın yüzde 25 yapar. Yani CHP bunu biliyor. Aynı şey bizim ittifakımız için de geçerli. AK Parti'nin oyu yüzde 35 değil. MHP ve Büyük Birlik Partisi'ni çıkardığınızda AK Parti'nin oyu yüzde 30'larda. Yani aslında AK Parti yine birinci parti. O yüzden CHP erken seçim isteyemez.

Erken seçim kaçınılmaz

Ben 4 yıl sürmez diye düşünüyorum. 3 yıl sonrasında yani normal zamanından 1 yıl önce, 2027 yılında yapılacağını düşünüyorum. Anayasa değişse de değişmese de 4 yıl sürmez. Sayın cumhurbaşkanımızın tekrar aday olabilmesi için Meclis'in bir yıl önceden erken seçim kararı alması lazım. Bunu da göz önünde tutmak lazım.

Yerel seçimden sonra oluşan siyasi atmosfer olumlu gidiyor. PKK'nın siyasi partisinin yaptıkları hariç. Diğer alanlarda bir uzlaşı var. Sayın Özgür Özel'in makama saygı göstereceğiz açıklaması, bayramda tebrikleşmeleri, Erdoğan'ın kendisini kabul edeceğini söylemesi. Bu tavır siyaseti yumuşattı. Erken seçim gündemleri de yok."