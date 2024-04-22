İsmail Saymaz soğan fiyatı açıkladı danışmandan 'kazık yeme marketten al' yanıtı geldi

Yazar İsmail Saymaz ile Adalet Bakanlığı danışmanı Bilal Çetin, sosyal medyada soğan fiyatları üzerinden tartıştı. Saymaz, soğanın kilosunun pazarda 50 lira olduğunu söyleyince Çetin, "Kazık yeme git marketten al" dedi. Saymaz'dan "Bir kilo patatesin 25 lira olması normal mi?" yanıtı geldi.

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Soğan fiyatları son dönemde yine tırmanışa geçti. Kilosu yerine göre 25 TL ila 50 TL arasında değişen soğan, sadece gözleri değil cepleri de yakıyor.

"Bizim pazarda soğanın kilosu 50 lira"

Yazar İsmail Saymaz'ın soğan fiyatlarına ilişkin paylaşımı polemiğin fitilini ateşledi. Saymaz, "Bizim pazarda soğanın kilosu 50, patatesin kilosu 40 lira. Soğanın tanesi 10, patatesin tanesi 25 lira." diye yazdı.

Saymaz'ın eleştirisine yanıt Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un danışmanı Bilal Çetin'den geldi.

"Kazık yeme git marketten al"

Çetin, "İsmail Ankara’da markette bile 25 TL soğan Kadıköy Pazarı mı orası? Kazık yeme git marketten al" önerisinde bulundu.

"Seni Adalet Bakan danışmanı yapan hükümetin kantarı ancak bu kadar tartar Bilal"

Çetin'in paylaşımına tepki gösteren Saymaz, "Bilal… Diyelim, benim pazar pahalı. Senin market ucuz mu? Bir kilo patatesin 25 lira olması normal mi? Beş yıl önce patates üç lira oldu diye depolar basıldı, tanzimler kuruldu, unuttun mu? Seni Adalet Bakan danışmanı yapan hükümetin kantarı ancak bu kadar tartar Bilal." ifadelerine yer verdi.