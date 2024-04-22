Teknopark İstanbul firmalarından ELECTRA IC, yerli 'Sistem Üstü Modül'ü üretti

ELECTRA IC, radar, kablosuz haberleşme, füze sistemleri, elektronik harp sistemleri gibi alanlarda kullanılmak üzere yerli "Sistem Üstü Modülü- System-on-Module" (SoM) geliştirdiğini duyurdu.

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Teknopark İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, tek bir baskılı devre kartı (PCB) üzerinde işlemci, iletişim ara yüzleri, bellek blokları, güç yönetimi gibi gerekli tüm birimleri içeren hazır elektronik kart SoM, geniş kullanım alanıyla dikkati çekiyor.

ELECTRA IC tarafından üretilen AMD'nin 7 serisi Xilinx FPGA'lerini kullanan BitFlex-SPB-A7 modülü, karmaşık sistemlerin geliştirilmesi için ideal bir çözüm sunuyor.

Donanım tasarımlarında kullanılan ve farklı fonksiyonlar için yeniden programlanabilen bir mikroçip olan FPGA (Field-Programmable Gate Array), yüksek performanslı sistemlerin geliştirilmesine olanak tanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ELECTRA IC Yönetici Ortağı ve Mühendislik Direktörü İsmail Hakkı Topcu, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ürünün, uzun bir test ve doğrulama sürecinin ardından tamamlandığını belirtti.

Topcu, şunları kaydetti:

"Hem sayısal tasarım hem de sayısal donanım tasarımı konusunda yıllardır süregelen bir tecrübeye sahip olan şirketimiz, 2022'de bir müşterimizin talebi üzerine milli imkanlarla BitFlex-SPB-A7 SoM tasarlayarak üretti. Proje doğrulamaları laboratuvar ortamında kapsamlı test senaryoları dahilinde yapıldı. Müşterimiz tarafından da kabul testleri tamamlanarak tamamen yerli olan ürün kabul edildi. Tüm bu süreçler yaklaşık 1 yılda tamamlandı. Böylece ülkemizdeki firmalar artık benzer ürünleri ithal etmek yerine bu ürünü yerli ve milli olarak bizden temin edebilecekler. ELECTRA IC'nin AMD'nin Elite Partner'i olması dolayısıyla ürünümüz AMD'nin sitesinden de dünya pazarına sunuldu."