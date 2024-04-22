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İsrail'de üst düzey istifa depremi 7 Ekim başarısızlığını kabul etti, gitti

İsrail'de üst düzey istifa depremi 7 Ekim başarısızlığını kabul etti, gitti

İsrail Ordusu İstihbarat Şefi Aharon Haliva, Hamas'ın 7 Ekim saldırısı karşısındaki başarısızlıklar nedeniyle istifa etti. Tümgeneral Haliva, İsrail ordusu için soruşturma komisyonu kurulmasını istedi.

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İsrail ordusu İstihbarat Şefi Aharon Haliva, "7 Ekim başarısızlıkları" nedeniyle istifa ettiğini açıkladı.

Haliva, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği Aksa Tufanı saldırısı karşısında İsrail odusunun başarısızlıkları için soruşturma komisyonu kurulmasını istedi.

Tümgeneral Haliva, emekliliğini açıkladığı mektubunda "Emrim altındaki istihbarat müdürlüğü bize verilen görevi yerine getiremedi. O kara günü o günden beri her gün, her gece yanımda taşıyorum. Savaşın korkunç acısını sonsuza kadar yanımda taşıyacağım" ifadelerini kullandı.

Haliva, "zor olaylara yol açan tüm faktörleri ve koşulları kapsamlı, derinlemesine, kapsamlı ve kesin bir şekilde araştırıp ortaya çıkarabilecek" bir devlet soruşturma komitesi kurulması çağrısında bulundu.

Haliva'nın İsrail tarihinin en ölümcül saldırısındaki rolü nedeniyle istifa eden ilk üst düzey isim olduğu belirtildi.

Hamas militanları, 7 Ekim 2023'te İsrail'in sınır savunmasını aşarak İsrailli topluluklara saldırmıştı. Saldırıda 1200 kişi hayatını kaybederken, 250 kişi de rehin alınarak Gazze'ye götürülmüştü.

7 Ekim'den kısa bir süre sonra Haliva, hükümete ve orduya istihbarat uyarıları ve günlük uyarılar sağlamaktan sorumlu askeri birimin başkanı olarak saldırıyı önleyemediği için suçu üstlendiğini kamuoyuna açıklamıştı.

ABD merkezli AP haber ajansına göre bu istifa, İsrail'in en üst düzey güvenlik yetkililerinden daha fazla tepki gelmesine zemin hazırlayabilir.

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