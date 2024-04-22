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ABD'den Türkiye'ye dikkat çeken ziyaret! Bugün Ankara'ya gelecek

ABD'den Türkiye'ye dikkat çeken ziyaret! Bugün Ankara'ya gelecek

ABD ve Türkiye arasındaki kritik temaslar devam ediyor. İki ülke terörle mücadele istişarelerini Mart 2024'te Washington'da düzenlenen Stratejik Mekanizma toplantılarında yeniden başlattı.

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Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Koordinatörü Büyükelçi Elizabeth Richard, ABD-Türkiye Terörle Mücadele İstişareleri kapsamında bugün Ankara'yı ziyaret edecek.

Büyükelçi Richard ve Türk hükümetinden mevkidaşları, teröristlerin seyahatini engellemek; organize suçla uğraşan terörle bağlantılı ağlarla mücadele etmek; PKK, DHKP-C, DEAŞ gibi terör örgütlerinin Suriye ve Irak'ta yenilgiye uğratılmasının sağlanması; Afrika ile Güney ve Orta Asya'da bulunan DEAŞ ve El Kaide bağlantılı örgütlerin oluşturduğu tehditlere karşı işbirliği yapmak için ABD-Türkiye terörle mücadele iş birliğini genişletecek ve güçlendirecek.

Büyükelçi Richard ayrıca Türk yetkililerle küresel finans kanallarının terör örgütleri tarafından istismar edilmesiyle daha fazla mücadele etmenin yolları konusunu da görüşecek.

ABD
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