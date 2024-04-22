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Lexus, Avrupa'nın en hızlı büyüyen premium markalarından oldu

Lexus, Avrupa'nın en hızlı büyüyen premium markalarından oldu

Premium otomobil üreticisi Lexus, ocak-mart döneminde satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artırdı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Lexus, ocak-mart döneminde 19 binin üzerinde araç satışı gerçekleştirdi. Lexus'un satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 arttı.

Bununla birlikte tam hibrit, plug-in hibrit ve tam elektrikli araçların satış oranı, Batı Avrupa'da, markanın toplam satışlarının neredeyse tamamını temsil etti.

İlk üç ayda SUV modelleri NX modelinin satışı yüzde 47 artarken, RX'in satışları yüzde 29 arttı. Markanın tam elektrikli modellerinden RZ de artan satışlarıyla dikkati çekti.

Ocak-mart döneminde Avrupa'da en çok tercih edilen Lexus modelleri 7 bin 186 adetle NX ve 3 bin 684 adetle RX oldu.

Global olarak büyümeye devam eden Lexus, Avrupa pazarında da yenilikleriyle etkili olmayı sürdürüyor.

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