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İstanbul'da metro arızası: Güzergah değişti

İstanbul'da metro arızası: Güzergah değişti

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'ndaki teknik arıza nedeniyle seferler her iki yönde Altunizade’ye kadar yapılıyor. Üsküdar-Altunizade istasyonları arasına metro seferlerine ek olarak ücretsiz İETT otobüsleri de konuldu.

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Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda bir teknik arıza meydana geldi. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Altunizade istasyonundan aktarmalı olarak yapılmaktadır" denildi.

Günün ilk seferiyle başlayan arıza nedeniyle, Altunizade Metro istasyonuna gelen yolcular yoğunluk oluşturdu.

Samandıra ve Üsküdar yönünden gelen yolcular Altunizade istasyonunda trenlerden indirilerek güvenlik görevlileri tarafından karşı yönden gelen trenlere yönlendirildi.

Metro İstanbul, Üsküdar-Altunizade istasyonları arasına metro seferlerine ek olarak ücretsiz İETT otobüslerinin konulduğunu duyurdu.

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