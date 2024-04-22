İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş ölü bulundu!

İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş (28), ABD'de kaldığı evde ölü bulundu. Sosyal medya fenomeni Taktaş'ın eski sevgilisi tarafından öldürüldüğü iddia edilirken, ailesi de kızlarının sevgilisinden şikayetçi oldu.

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İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş (28), Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) kaldığı evde ölü bulundu.

Sabah'tan Murat Karaman'ın haberine göre İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran Yağmur Taktaş'ın yurtdışında eski sevgilisi tarafından öldürüldüğü iddia edildi.

Kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılan Taktaş'ın cansız bedeni, önceki gün hava yoluyla getirildiği Adana'daki Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Taktaş'ın ailesi, daha önce darbedilen ve dalağını kaybeden kızlarının cinayete kurban gitmiş olabileceğini iddia ederek avukatları aracılığıyla Türk asıllı ABD vatandaşı sevgilisi A.C.F.'den şikayetçi oldu.



