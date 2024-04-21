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Netanyahu'dan Hamas'a gözdağı: Acı verici darbeler indireceğiz

Netanyahu'dan Hamas'a gözdağı: Acı verici darbeler indireceğiz

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in, rehinelerin serbest bırakılması için bir anlaşma yapılmasını engelleyen tek şeyin Hamas olduğunu öne sürmesinin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Yakında Hamas'a daha fazla acı verici darbeler indireceğiz" şeklinde konuştu.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, önümüzdeki günlerde Hamas'ın üzerindeki askeri baskının artırılacağını söyledi.

AFP haber ajansının aktardığına göre Netanyahu, bugün yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki şimdiye kadar rehinelerimizin serbest bırakılması için yapılan tüm teklifler Hamas tarafından reddedildi. Bu nedenle Amerikan Dışişleri Bakanı haklı olarak Hamas'ın kendisine yapılan tüm teklifleri reddettiğini söyledi" diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a göre rehinelerin serbest bırakılması için bir anlaşma yapılmasını engelleyen tek şeyin Hamas olduğunu öne süren Netanyahu, "Hamas, aşırı pozisyonlarından geri adım atmak yerine içimizdeki bölünmüşlükten besleniyor, İsrail hükümetine yönelik baskılardan cesaret alıyor" dedi.

Netanyahu şunları ekledi: "Sonuç olarak, rehinelerimizin serbest bırakılması için koşullarını daha da sıkılaştırıyor. Kalbini ağırlaştırıyor ve insanlarımızı serbest bırakmayı reddediyor. Bu nedenle, ona daha fazla ve acı verici darbeler indireceğiz. Ve bu yakında olacak."

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