Antalyaspor evinde 3 puanı kaptı

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Bitexen Antalyaspor, sahasında Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.

Abone ol

Süper Lig’de heyecan Antalyaspor - Hatayspor karşılaşmasıyla devam ediyor. Sergen Yalçın’ın çalıştırdığı Antalyaspor ligde oynadığı son 5 karşılaşmada 2 mağlubiyet, 2 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Puan sıralamasında Sivasspor, Alanyaspor gibi rakiplerini yakalamak isteyen kırmızı-beyazlılar, Hatayspor’u mağlup ederek üç puana ulaşmak istiyor.

Antalyaspor - Hatayspor maçının önemli anları

Ve son düdük! Maçın skoru 2-1.

90' Gol! Antalyaspor Antalya Stadyumu Stadı'nda Zymer Bytyqi ile öne geçti. 2-1.

87' Sarı Kart! Hakem Abdulkadir Bitigen kartını Ev sahibi takım takımdan Veysel Sarı için kullanıyor. Kart cezalısı durumuna düşen oyuncu bir sonraki hafta yok.

67' Gol! Antalya Stadyumu Stadı'nda şimdi denge var. Antalyaspor Adam Buksa ile bulduğu kafa golüyle eşitliği sağlıyor. 1-1.

62' Kaleyi tutmayan kafa vuruşu! Hatayspor atağında isabetsiz kafa vuruşunu yapan isim Guy Marcelin Kilama.

49' Antalyaspor takımında Sander van de Streek çektiği şutta kaleyi bulamıyor.

Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

Maçın hakemi ilk yarının son düdüğünü çaldı.

39' Antalyaspor takımı golü bulabilirdi ama Dario Saric çektiği şutta çerçeveyi bulmadı.

26' Gol! Fisayo Dele-Bashiru takımını öne geçiren golü kaydetti. Skor şimdi 0-1.

25' Hatayspor takımı kaleyi bulan şut ile gole yaklaştı ancak skor değişmedi. Şutu çeken oyuncu Carlos Strandberg.

13' Hatayspor için gol şansı, fakat değerlendiremeyen oyuncu Chandrel Geraud Massanga Matondo.

1' Antalya Stadyumu stadındaki karşılaşmanın başlama vuruşunu Hatayspor gerçekleştirdi.

Antalyaspor - Hatayspor ilk 11'ler

Antalyaspor: Helton, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural, Kaluzinski, Saric, Streek, Larsson, Safuri, Buksa.

Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Maksimovic, Ghoulam, Massanga, Ömer Faruk Beyaz, Bashiru, Rivas, Fernandes, Strandberg.