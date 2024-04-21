Galatasaray, Pendikspor'u rahat geçti

Trendyol Süper Lig 33. hafta maçında Galatasaray, sahasında Pendikspor'u 4-1 mağlup etti.

Abone ol

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 33. hafta maçında lider RAMS Park'ta Pendikspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar rakibini 4-1 mağlup ederek yoluna devam etti.

Galatasaray'ın gollerini Icardi, Abdülkerim, Mertens ve Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Pendikspor'un tek golü Alpaslan Öztürk'ten geldi.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 90 yaptı. Pendikspor ise 30 puanda kaldı.

Galatasaray - Pendikspor maçının önemli anları

90'Son düdük geldi ve Galatasaray sahadan 4-1 galip ayrıldı.

90'GOL! 90+6' Kerem Aktürkoğlu skoru 4-1 yaptı. Penaltı atışında topun başına geçen Kerem, yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi.

90'Hakem kalecinin çizgiden önce olduğu gerekçesiyle penaltının tekrar atılmasına karar verdi.

90'Kerem Aktürkoğlu kullandığı penaltı atışında kaleci Erdem'i geçemedi.

90'Vinicius ceza sahasında yerde kaldı. Galatasaray penaltı kazandı.

90'+4' Maçın sonunda en az 4 dakika daha oynanacak.

85'GOL! Alpaslan Öztürk farkı ikiye indiren golü attı. Sağ kanattan kulanılan serbest vuruşta Cekici ceza sahasına ortaladı. Alpaslan'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti.

77' GOL! Galatasaray, Mertens'in golüyle skoru 3-0 yaptı. Ceza sahasının solunda topla buluşan Mertens dar açıdan kaleyi düşündü. Mertens'in şık vuruşunda top ağlara gitti.

63' Mame Thiam'ın arka direkteki Umut'a aşırtma pası Nelsson'dan geçmedi.

58' Cekici sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Ön direkte Umut'un vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

54' Ziyech sağ çaprazdan kaleyi yokladı. Sert şutta top üstten dışarı çıktı.

51' Savunmanın hatasında topu kazanan Icardi, sağ çaprazdan içeri ortaladı. Ceza sahasında Barış Alper'in vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

49' Lusamba ceza yayından araya pasını aktardı. Kale önünde hareketlenen Thiam yetişemedi ve top kaleci Muslera'da kaldı.

46' Mücadelede ikinci yarı başladı.

45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45'+3' İlk yarıın sonunda en az 3 dakika daha oynanacak.

40'GOL! Abdülkerim Bardakcı skoru 2-0 yaptı. Kerem sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda içeri ortaladı. Ceza sahasında Abdülkerim'in kafa vuruşunda top ağlara gitti.

38'Barış Alper sol çaprazdan kaleyi yokladı. Sert şutta kaleci Erdem topu çift yumrukla karşıladı.

35'GOL! Galatasaray, Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Ceza yayının solunda topla buluşan Icardi topa gelişine vurdu. Icardi'nin sert şutunda top ağlara gitti.

24'Bu dakikalarda her iki takım da orta alanda karşılıklı top kayıpları yaşıyor.

17'Kaan Ayhan sağ kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında Kerem Demirbay'ın vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

14'Ani gelişen Pendikspor atağında Thiam pasını Umut'a verdi. Ceza sahasının sağında topla buluşan Umut istediği vuruşu yapamadı ve savunma topu uzaklaştırdı.

7'Thiam'ın ceza sahasının solundan yaptığı vuruşta top kaleci Muslera'da kaldı.

4'Barış Alper sağ kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında Icardi'nin vuruşunda top kaleciden döndü. Hakem pozisyonun öncesinde Mertens'in Murat'a faul yaptığını tespit etti.

1'İlk düdük geldi ve maç başladı.

Galatasaray - Pendikspor ilk 11'ler

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Ziyech, Icardi

Pendikspor: Erdem, Gökcan, Alpaslan, Murat Akça, Sequeira, Lusamba, Ndiaye, Midtsjö, Halil A., Umut, Nayir, Thiam

2. randevu

Galatasaray ile Pendikspor, bugüne kadar resmi maçlarda 1 kez karşı karşıya geldi. Ligin ilk yarısında Pendik'in sahasında oynanan müsabakayı sarı-kırmızılılar, Cedric Bakambu ve Hakim Ziyech'in golleriyle 2-0'lık skorla kazandı.

Son 20 lig maçını kaybetmedi

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray oynadığı son 20 maçta rakiplerine kaybetmedi. Son olarak ligin ilk yarısında Hatayspor'a yenilen sarı-kırmızılılar daha sonraki müsabakalarda 18 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Aslan ayrıca son 13 lig maçında da 3 puan kazandı. Cimbom ligde en son deplasmanda Alanyaspor'u 4-0 mağlup etti.

Evinde yenilmiyor

Süper Lig'de evinde en son geçtiğimiz sezonun 2. haftasında Giresunspor'a 1-0'lık skorla yenilen Galatasaray, bu maçın ardından ligde evinde kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, geride kalan süreçte oynadığı 33 lig maçında 31 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Aslan, bu sezon ligde RAMS Park'ta oynadığı 16 karşılaşmada da 3 puan aldı ve bu alanda sahasında puan kaybetmeyen tek takım olarak dikkat çekiyor.

Ligin en az gol yiyen takımı

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon savunma performansıyla da öne çıkıyor. Sarı-kırmızılılar oynadığı 32 karşılaşmada kalesinde 20 gol gördü ve bu performansıyla da ligin en az gol yiyen takımı konumunda yer alıyor. Aslan ayrıca bu müsabakaların 17'sinde de kalesini gole kapadı.

Muslera rekorunu geçebilir

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, kendisine ait olan sarı-kırmızılılarda bir sezonda en çok maçta gol yememe rekorunu geçtiğimiz haftaki Alanyaspor maçıyla egale etti. Muslera, 2011-2012 sezonunda Süper Lig'de 90 dakika oynadığı 32 karşılaşmanın 16'sında kalesini gole kapatmıştı. 37 yaşındaki eldiven, Pendikspor karşısında gol yemezse bu alanda kendi rekorunu kıracak.

Mauro Icardi'den son 4 maçta 5 gol

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Süper Lig'de son 4 haftada rakip fileleri 5 kez havalandırdı. Bu sezon ligde 28 maçta görev alan Icardi 19 kez gol sevinci yaşadı. 31 yaşındaki futbolcu, gol krallığı yarışında 20 gollü Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli futbolcusu Edin Dzeko'nun ardından ikinci sırada bulunuyor.

Galatasaray üst üste kazanma rekorunu tekrarlayabilir

Galatasaray, Pendikspor'u mağlup etmesi durumunda kendisine ait Süper Lig'de üst üste kazanma rekorunu tekrarlayacak. Geçtiğimiz sezon ligde art arda 14 karşılaşmadan galip ayrılan sarı-kırmızılıların serisi deplasmanda Konyaspor'a 2-1'lik skorla kaybetmesiyle sona ermişti.

6 futbolcu sarı kart sınırında

Galatasaray'da, Pendikspor mücadelesi öncesinde 6 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Victor Nelsson, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Kaan Ayhan, Sergio Oliveira ve Davinson Sanchez, sarı kart sınırında bulunuyor. Bu futbolcular sarı kart görmesi durumunda 34. haftada deplasmandaki Adana Demirspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak

Galatasaray - Pendikspor karşılaşmasını hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Aleks Taşcıoğlu yapacak. Maçın 4. hakemi ise Turgut Doman olacak.