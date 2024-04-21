İstanbul barajlarından bu kez iyi haber! İSKİ güzel haberi verdi

Kış aylarında yağışlar sayesinde yüzde 82 seviyesini gören İstanbul barajlarında su oranı dünkü sağanakla birlikte arttı. İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, her gün 3 milyon ton su tüketilen megakentlilere sevindiren haberi “Bereketli nisan yağmurlarıyla birlikte baraj doluluk oranları yüzde 82,58 ile 10 yıllık ortalamanın üzerine çıkmıştır. Barajlarımızda halen 717 milyon 317 bin metreküp su mevcut” sözleriyle verdi.

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İstanbul baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından dün İstanbul'da sağanak yağış etkili olurken, AKOM verilerine göre kentin farklı bölgelerinde metrekareye düşen yağış 75 kilograma kadar çıktı.

Yağışlar İstanbul barajlarına da katkı sağlarken, İSKİ bu sabah itibarıyla kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarını paylaştı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Şafak Başa, kentteki barajların ve mevcut suyun son durumuna ilişkin açıklama yaptı. İSKİ Müdürü Dr. Şafak Başa, Nisan yağmurlarıyla birlikte İstanbul barajlarının doluluk oranının yüzde 82,58'e çıktığını açıkladı.

Başa, sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmede, “Bereketli nisan yağmurlarıyla birlikte baraj doluluk oranları yüzde 82,58 ile 10 yıllık ortalamanın üzerine çıkmıştır. Barajlarımızda halen 717 milyon 317 bin metreküp su mevcut. Günlük tüketimde artış trendinin devam ettiğini dikkate alarak doluluk oranlarına bakmadan suyumuzu dikkatli kullanmaya devam edelim” ifadelerini kullandı.